PMDF prende homem de 62 anos com armas, drogas e plantação de maconha no DF

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (30), por volta das 17h20, na região de Água Quente, no Distrito Federal, por tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo. A ação foi realizada por equipes do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão da PMDF (GTOP 47), com base em informações repassadas pela inteligência da corporação.

Durante a abordagem na Quadra 02, Rua Galiléia, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal e grande quantidade de entorpecentes na residência do suspeito. Entre o material apreendido estavam:

Armas de fogo:

1 espingarda calibre .12;

1 espingarda de fabricação caseira;

1 espingarda de pressão adaptada para calibre .22.

Drogas e materiais relacionados:

3 tabletes de maconha (aproximadamente 544g);

11 porções fracionadas de maconha;

3 porções de cocaína;

13 pés de maconha cultivados no local;

sementes da planta;

2 balanças de precisão;

invólucros plásticos para embalo.

Munições e acessórios:

23 munições calibre .12;

19 munições calibre .22;

pólvora e chumbo.

Outros itens:

R$ 450 em espécie;

1 aparelho celular.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. A ação reforça o compromisso da PMDF no combate ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armamentos no Distrito Federal.