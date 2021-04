Incêndio atinge residência na Cidade Estrutural (DF)

Mesmo com uma grande quantidade de matéria inflamável dentro da residência como madeira, papel e plástico, o incêndio foi controlado sem maiores complicações

Na noite de quarta-feira (31), um incêndio atingiu uma residência na Quadra 4, conjunto 7 da Cidade Estrutural – DF. O O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o controle de chamas e socorro dos possíveis feridos.

No local, as equipes realizaram uma varredura e constaram que não havia vítimas. O combate ao incêndio se deu pelo resfriamento das paredes e telhado das residências vizinhas, que evitou que as chamas se alastrassem.

Mesmo com uma grande quantidade de matéria inflamável dentro da residência, como madeira, papel e plástico, o incêndio foi controlado sem maiores complicações.

Foi utilizado um ventilador contra incêndio para dissipar a fumaça no local, todos os cômodos do imóvel foram atingidos. Um cachorro que estava amarrado no quintal foi localizado e foi prontamente resgatado.