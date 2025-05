Celina Leão exalta reforço à segurança do DF durante formatura de praças da Polícia Militar

A cerimônia de formatura do 11º Curso de Formação de Praças (CFP XI) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) contou com a presença da governadora em exercício Celina Leão (PP), na noite desta terça-feira (13). Concluído por 1.234 alunos, sendo 317 mulheres — o curso é o maior de formação da história da PMDF. Na ocasião, a governadora em exercício destacou o inédito tamanho da turma.

“É um momento muito importante, nós tivemos que fazer adaptações porque nunca tivemos uma turma deste tamanho, foi inédito, uma determinação do nosso governador Ibaneis Rocha, uma necessidade de ter uma recomposição dos quadros da PM. Eu tive a oportunidade de buscar o orçamento na Câmara Federal, nós tivemos que fazer um ajuste orçamentário para que esse CFP acontecesse, fizemos, e agora ele é uma realidade. E não vamos parar por aí, o governador Ibaneis já anunciou que vai fazer novas contratações, eu tenho certeza que nós vamos prover mais homens e mulheres para fazer o reforço da melhor segurança pública, que é a nossa aqui do Distrito Federal”, apontou.

Celina Leão — que estava acompanhada do secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, da secretaria de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e do líder do governo na Câmara Legislativa do DF (CLDF), deputado Hermeto, entre outras autoridades — foi escolhida madrinha do CFP XI: “Aumenta a minha responsabilidade. Fiquei muito feliz, é uma turma que tem um número significativo de mulheres, mostrando o envolvimento também das mulheres nas nossas forças de segurança. Acho que isso traz um pouco de diversidade para as forças de segurança, mas muita disciplina, muita condição de trabalho e, tenho certeza, muita capacidade também”.

A cerimônia coincide com o aniversário da PMDF e marca o fim do curso, que teve duração de oito meses. “Hoje é um dia de muita alegria, um dia de festa, hoje é aniversário da Polícia Militar, a gente faz 216 e com esse presente de entregar para a sociedade 1.234 homens e mulheres que treinaram exaustivamente, se prepararam e que a gente tem a certeza, total convicção, de que estarão na sociedade brasiliense servindo e protegendo cada vez mais”, ressaltou a comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Habka.

“A gente está muito feliz, com uma expectativa muito boa, são profissionais muito bem treinados, muito qualificados, que se submeteram a um processo de seleção bastante rígido, e a gente quer continuar essa caminhada em busca daquilo que vai nos dar a satisfação de ver Brasília como a capital mais segura do Brasil”, adicionou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Entre os alunos, o sentimento era de euforia e empolgação para o começo efetivo do trabalho na PMDF. “Agora é para valer, ir para a rua e continuar o que a minha família iniciou, defender a sociedade, seguindo a justiça. Só felicidade“, definiu Thalita Kelly Oliveira, 29 anos, que tem pai, tio e irmão policiais. “A expectativa é muito grande, a gente entra no curso já pensando nesta data aqui, quando a gente vai ser promovido, finalmente, e que vai encerrar esse ciclo para começar outro”, emendou Victor Almeida, 25.

“Foram oito longos e árduos meses, mas foi extremamente importante para nossa preparação para a gente conseguir chegar aqui com tanta excelência. Com toda a equipe da coordenação e toda a formação que a gente teve, podemos dizer que estamos preparados hoje. É com muita alegria que a gente chega aqui, um sentimento de sonho realizado, de dever cumprido. É ótimo, sem palavras”, arrematou Grazielly Calhau, 31, agora soldado da PMDF.

Igualdade

O concurso por meio do qual os alunos do CFP XI entraram na PMDF foi o primeiro no qual as mulheres puderam disputar as vagas da ampla concorrência. Antes, em razão de uma lei, elas disputavam apenas 10% do total de posições disponíveis.

“Com a quebra da cláusula de barreira pelo STF [Supremo Tribunal Federal], elas concorreram em condições de absoluta equidade com os homens e mostraram, com competência e força, que podem estar na linha de frente da segurança pública”, exaltou a comandante-geral.

Homenagem

Faziam parte da turma que se formou nesta terça os policiais militares Lucas Souza Diniz Adorni e Rafael Basílio Arnold dos Santos, que morreram em um acidente de carro no início do mês. Eles foram lembrados na cerimônia, nos discursos e com um minuto de silêncio.

“Dois Irmãos de farda, que nos deixaram quase no fim do curso. Jovens soldados que partiram precocemente, mas deixaram um legado de dedicação e amor pela missão e pela corporação. Eles viverão para sempre em nossa memória e em nossos corações”, homenageou a coronel Ana Paula Habka.

*Com informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília