Incêndio atinge prédio do Ministério da Defesa; não houve vítimas

Segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas ou feridos, e apenas os armários do local foram queimados

Um incêndio atingiu a sede do Ministério da Defesa, em Brasília, na manhã deste sábado (18).

As chamas atingiram o prédio da pasta no início da manhã. O Corpo de Bombeiros do DF foi acionado às 6h19.

A equipe da corporação chegou ao local e viu chamas e fumaça saindo do sexto andar do edifício. Os bombeiros acessaram o local e apagaram o fogo em cinco minutos.

Não houve registro de vítimas ou feridos. Segundo os bombeiros, apenas armários foram queimados.

Ao todo, a corporação mobilizou oito viaturas e 30 militares para atender a ocorrência. A perícia foi acionada para investigar a causa do incêndio.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Defesa. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.