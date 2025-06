Incêndio atinge lanchonete em Ceilândia e mobiliza CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nas primeiras horas da madrugada desta terça-feira (24) para conter um incêndio em uma lanchonete localizada na EQNP 30/34, Bloco F, em Ceilândia.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com intensa fumaça saindo pela porta do estabelecimento e um ambiente aquecido, com chamas visíveis na área da cozinha. De forma rápida, as equipes montaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate ao fogo, que foi controlado antes de se espalhar para outras áreas do comércio.

O foco do incêndio estava concentrado em uma fritadeira e nos equipamentos da cozinha. Graças à pronta resposta dos bombeiros, as chamas foram contidas e os danos se restringiram apenas a esse setor da lanchonete.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias do incidente. O local foi deixado sob responsabilidade do proprietário do estabelecimento.