Homem é preso após esfaquear vizinho em Samambaia

Um homem foi preso por tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (23), por volta das 21h30, na QR 319 de Samambaia.

Ao se aproximarem do endereço informado, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Com ele, foi encontrada a faca usada no ataque.

Segundo relato da vítima, o crime ocorreu após um desentendimento, o agressor teria jogado lixo em uma planta cultivada pela vítima na calçada da rua. A discussão escalou e terminou com golpes de faca.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Já o suspeito foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.