Polícia Militar prende foragido da Justiça durante patrulhamento no Guará

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal na madrugada desta terça-feira (24), por volta das 0h30, na região da QE 07, no Guará.

Segundo informações da corporação, os policiais foram abordados por moradores que denunciaram a instalação irregular de barracos em uma praça da região. Os ocupantes estariam causando sensação de insegurança na comunidade local.

Durante as diligências, a equipe avistou um homem saindo de um dos barracos. Ele apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ao realizarem a abordagem e verificarem os dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os militares constataram que havia um mandado de prisão pendente contra o suspeito.

O homem foi preso no local e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.