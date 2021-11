Incêndio atinge escola pública em Planaltina

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no Centro Educacional Stella dos Cherubins, no Setor Sul

Na tarde desta segunda-feira (15), um incêndio atingiu a secretaria de uma escola pública, em Planaltina (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no Centro Educacional Stella dos Cherubins, no Setor Sul. De acordo com os bombeiros, a secretaria da escola estava preenchida por grande volume de fumaça. Por se tratar de feriado, não havia pessoas no local. O foco do incêndio teve origem na própria secretaria e, embora a fumaça já havia se espalhado, o fogo não se alastrou a outros pavimentos devido à rápida atuação do Bombeiros. Após cerca de 50 minutos de combate às chamas e resfriamento das paredes, foi realizado o procedimento de rescaldo – que consiste no resfriamento e ventilação da área, evitando assim reignição de novos focos de incêndio. Ainda não há informações sobre o que ocasionou o incêndio. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE