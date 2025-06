Incêndio atinge atacadista no Gama e mobiliza 11 viaturas dos Bombeiros

Um incêndio mobilizou 11 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta terça-feira (10), por volta das 21h11, no Setor Leste da Área Industrial do Gama, no Distrito Federal. O sinistro ocorreu em um estabelecimento comercial de grande porte que funciona como atacadista.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram intensa fumaça saindo pelo telhado da loja. Após avaliação dos riscos, as equipes acessaram o interior do imóvel pelo teto e conseguiram extinguir as chamas utilizando o sistema de prevenção fixo instalado no prédio.

Felizmente, não houve registro de vítimas. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. Após o controle do fogo, o imóvel foi deixado sob responsabilidade do gerente do estabelecimento.