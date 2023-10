Incêndio atinge apartamento na Asa Sul e prédio é evacuado

Três pessoas foram atendidas por desconforto respiratório, mas sem necessidade de transporte ao hospital

Na noite do último sábado (30), um incêndio atingiu um apartamento na 311 Sul, e mobilizou oito viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Três pessoas foram atendidas por desconforto respiratório, mas sem necessidade de transporte ao hospital.

Os militares do CBMDF foram acionados por volta de 20h20. O fogo começou na cozinha do apartamento do 5° andar do Residencial Via Borghese. Segundo informações preliminares, uma explosão atrás da geladeira teria ocasionado as chamas.

Chegando ao local, os militares visualizaram bastante fumaça e chamas saindo pela janela do apartamento. Rapidamente precisaram desligar a energia e a central de gás do prédio e também providenciaram a evacuação de todos os moradores.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Foi utilizado uma ligação direta da viatura, subindo pelas escadas do prédio até o andar incendiado, os militares utilizaram água para a extinção do incêndio.

A chamas atingiram somente a cozinha do apartamento, os outros cômodos e o apartamento vizinho foram atingidos apenas pela fumaça e fuligem.

A energia foi religada e os moradores do 1º ao 4º foram liberados para voltarem para seus apartamentos. O apartamento incendiado ficou interditado.

A perícia do CBMDF foi acionada e a Polícia Militar e a Polícia civil estiveram presentes no local.