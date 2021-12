Incêndio assusta moradores de São Sebastião

Na madrugada desta segunda-feira (20), um incêndio atingiu o Quiosque Cozinha e Bar Cabanas, localizado na avenida principal, entre os Bairros São José e São Francisco, em São Sebastião (DF). O Corpo de Bombeiros Militar do DF chegou no local e encontrou o Quiosque em chamas. O incêndio foi controlado pelos socorristas e não houve vítimas. A operação do Corpo de Bombeiros durou cerca de 45 minutos. Além de controlar as chamas, a equipe fez todo o trabalho de rescaldo que visa não dar chances para novos focos de incêndio. O incêndio consumiu uma fritadeira elétrica com óleo e todo o forro de PVC do estabelecimento. No momento do ocorrido o comércio já estava fechado. O dono do estabelecimento dispensou perícia e ficou responsável pelo local.