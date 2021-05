Inauguração de três PEC’s, em Samambaia, ameniza a procura por equipamentos para a prática de exercícios físicos

Prática de atividade física é hábito comum entre os moradores da cidade

Quem passa por Samambaia, a qualquer hora do dia, se depara com um cenário bem interessante, que é a quantidade de moradores praticando atividade física, seja correndo, andando, pedalando ou simplesmente se exercitando nos Pontos de Encontro Comunitários – PEC. Calçadas, ciclovias, PEC’s e academia de calistenia sempre com grande movimento.

O pedido para a instalação de novos equipamentos era algo antigo, em alguns casos, solicitações com mais de 10 anos, como é o caso da senhora Gilvanda Pereira, moradora da quadra 109. “Muitas gestões se passaram, mas ninguém nunca fez nada. A comunidade aqui da quadra ficou muito satisfeita, essa é uma obra importante para nós da terceira idade”. Assim, não somente os moradores da quadra 109, como os da 303 e 409, foram contemplados com equipamentos novíssimos.

As bases e a instalação dos equipamentos foram executadas pela Companhia Urbanizadora Nova Capital – NOVACAP, com recursos oriundos de emenda destinada pela Secretaria de Economia em “ver as expectativas da comunidade atendidas é gratificante. A cidade é linda, muito movimentada e a população realmente utiliza todos os equipamentos, então, é um investimento realmente necessário” explica o Administrador da cidade, Gustavo Aires.

Para definir onde cada equipamento será implantado, primeiramente, é levantado todas as solicitações recebidas através de ouvidoria. Depois, os equipamentos existentes são vistoriados. “Todo planejamento é traçado de forma a atender o maior número de pessoas em cada localidade, além de contribuir para o lazer e qualidade de vida dos usuários”, conta Aires.