Imóvel cedido pela União ao GDF será utilizado para projeto na área da saúde

O Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu, por meio do Programa de Democratização de Imóveis da União, a posse do prédio do Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF (ITCDF) do Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado na Região Administrativa do Cruzeiro. A gestão dos serviços oferecidos pelo instituto será feita pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), que fará chamamento público.

“Faremos um chamamento dentro de todos os princípios de transparência, melhor técnica, respeitando todos os normativos de um edital, para que o DF continue prestando esse serviço de excelência. Ou seja, na construção do elemento técnico, dentro do hall de atuação, do escopo do serviço, está a assistência, mas também o ensino e pesquisa”, destacou a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

O termo de cessão do imóvel onde funciona o ITCDF foi assinado na última quinta-feira (27), durante evento de instalação do Fórum Estadual de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União do Distrito Federal, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Presente à cerimônia, o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, celebrou a cessão e lembrou da recente concessão do terreno onde ficará, futuramente, a Policlínica do Gama: “Esses dois terrenos se somam a outra doação, feita pelo Governo Federal, do espaço onde estamos adequando para instalar a Policlínica do Gama. Serão três andares com 2,7 mil m² de área construída e cujo serviço vai ajudar muito na questão da saúde pública da região Sul do DF”.

A Policlínica do Gama vai funcionar no antigo prédio do Fórum do Gama, na Praça 2, Lote 14, do Setor Central da cidade. O espaço tem cerca de 3 mil m², está sendo revitalizado e logo será entregue. Por conta do tamanho e da ampliação das atividades, a unidade será a maior policlínica do DF e deve aprimorar os serviços prestados à população. “Esperamos que ajude a melhorar a saúde do DF, esse é o nosso esforço. Colocar os imóveis a serviço da sociedade, do povo de Brasília”, comentou o superintendente do Patrimônio da União no Distrito Federal (SPU-DF), Roberto Policarpo.

*Com informações da SES-DF