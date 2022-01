Iluminação externa da Catedral ganha 39 refletores novos

O presidente da CEB, Edison Garcia, afirma que a melhoria na iluminação dos pontos turísticos atende a vários objetivos

Cada vez mais iluminada, a Cateral, monumento consagrado da capital federal, ganhou refletores novos. A CEB Ipes tem intensificado o serviço de manutenção em todo o Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal. As equipes da companhia substituíram 39 refletores que apresentavam defeito na iluminação da Catedral, um ponto turístico belíssimo da capital federal e que agora está completamente iluminado.

O pipoqueiro Marcos Almeida, de 53 anos, elogiou a atuação das equipes da CEB. “Está bem mais iluminado. Quando um refletor apaga, já sentimos a diferença; agora que estão todos acesos, fica ainda mais bonito e seguro trabalhar aqui. Gostei da atitude da CEB”, disse Marcos na noite de segunda-feira (24), em frente à Catedral.

O presidente da CEB, Edison Garcia, afirma que a melhoria na iluminação dos pontos turísticos atende a vários objetivos. “Brasília é uma cidade que se destaca pela sua arquitetura. A luz é um instrumento importante de valorização desses monumentos à noite, incentiva o turismo na área central da cidade e também dá uma sensação de segurança aos brasilienses e aos turistas”, afirma.

Garcia explica que as equipes de manutenção atuaram em diversos pontos no final de semana. “Em uma ação intensificada das equipes de manutenção, além da Catedral e arredores, atuamos também na substituição de luminárias danificadas na descida do Colorado, no Eixão Sul, no Anexo da Câmara dos Deputados, nos arredores do CCBB, no Deck Sul e no Parque da Cidade”, informou.

A contribuição da população na abertura dos chamados para manutenção da iluminação pública é fundamental para manter o Distrito Federal mais iluminado. Os canais de atendimento da companhia são a Central 155, o aplicativo Ilumina DF e o site www.ceb.com.br.

*Com informações da Agência Brasília