IgesDF promove seminário sobre prevenção e combate ao assédio

Colaboradores do IgesDF participaram de seminário, nesta sexta (6), no auditório do edifício-sede da PCDF, sobre prevenção e combate ao assédio

Aproximadamente 200 colaboradores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) participaram do II Seminário de Prevenção e Combate ao Assédio do IgesDF, realizado no Auditório Valderia da Silva Barbosa, no edifício-sede da direção-geral da Polícia Civil do DF (PCDF). Foram realizadas palestras para apresentar características, consequências e medidas preventivas acerca do assédio, bem como temas relacionados à construção da cultura de saúde mental nas organizações.

O diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcanti, o diretor vice-presidente, Caio Falcão, e o coordenador de Compliance e Governança, Eduardo Corrêa, participaram da abertura do seminário e realizaram o lançamento da Política de Prevenção e Combate ao Assédio do Instituto, bem como reforçaram o compromisso da administração do IgesDF acerca das ações de combate e prevenção ao assédio.

“O lançamento da Política de Prevenção e Combate ao Assédio é um importante avanço no processo de implantação do Programa de Integridade do IgesDF, a fim de normatizar, bem como nortear os colaboradores acerca das melhores práticas no ambiente corporativo”, disse Eduardo Corrêa.

*Com informações da Agência Brasília