IgesDF: Mais de 855 mil atendimentos de saúde à população

Fila de espera no atendimento oncológico foi zerada este ano, também marcado pela reforma da cozinha do Hospital de Base, que inaugurou sua segunda UTI coronariana

“Em 2023, nossa jornada no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) foi repleta de realizações, e é com satisfação que compartilhamos essas conquistas:

Buscamos não apenas cuidar da saúde, mas também promover experiências acolhedoras para todos que buscaram nossos serviços. Com mais de 855 mil atendimentos, 30.525 internações e 1.945.234 exames laboratoriais, superamos as metas operacionais e evidenciamos impactos positivos na saúde.

A introdução da Rastreabilidade de Medicamentos trouxe controle, economia e redução de desperdício, fornecendo informações precisas sobre a dispensação de medicamentos em tempo real. Zeramos a fila de espera no atendimento oncológico, inauguramos a segunda UTI coronariana no Hospital de Base e reativamos 67 leitos.

Reformamos a cozinha do Hospital de Base, aumentamos o tíquete-alimentação, capacitamos 2.054 colaboradores em educação permanente e realizamos mais de 256 mil atendimentos pelo Projeto Humanizar. Reativamos salas cirúrgicas, mapeamos leitos inativos, e abrimos o terceiro turno de diálise, para aprimorar a oferta de serviços.

As conquistas não se limitaram às infraestruturas e gestão de pessoas; a governança clínica, focada na auditoria clínica e gerenciamento de riscos, fortaleceu a transparência e responsabilidade, somados à implementação de ações estratégicas, como a colaboração e ações conjuntas com a Secretaria de Saúde do DF.

Promovemos educação em saúde, residências médicas e atividades de ensino e pesquisa. As unidades de pronto atendimento (UPAs) também foram aprimoradas, com educação continuada, reorganização de escalas e ampliação de atendimentos pediátricos.

Celebramos, junto à nossa equipe, essas conquistas que refletem nosso compromisso com a saúde pública. Sabemos que cada vida importa, e é essa consciência que nos impulsiona a continuar superando desafios com resiliência e inovação. Reconhecemos que há muito a melhorar e, estamos ansiosos para trazer ainda mais mudanças positivas e alcançar novos objetivos como agente transformador na promoção da saúde do Distrito Federal.”

Com informações da Agência Brasília