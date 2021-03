Iges faz reposição de medicamentos usados em UTIs covid

Central de Armazenamento do Instituto de Gestão Estratégica vem sendo reabastecida com remédios usados na intubação de pacientes

Os medicamentos utilizados nas unidades de terapia intensiva (UTIs) do Hospital de Base (HB) e do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para intubar pacientes com covid-19 estão em processo de regularização de estoque. É o que demonstra balanço divulgado nesta segunda-feira (29) pela Superintendência de Insumos e Logística do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), que administra as unidades de saúde.

Anestesia geral

A Central de Armazenamento do Iges, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), tem em estoque 14.515 unidades do sedativo Midazolam ampola 3ml, utilizado para indução e manutenção de anestesia geral. O também sedativo Propofol ainda aguarda a finalização do processo de aquisição emergencial.

Quanto à classe dos bloqueadores neuromusculares, que ajudam a relaxar a musculatura facilitando a intubação dos pacientes, o Iges-DF tem em estoque 13.405 unidades de Atracúrio e 2.163 de Pancurônio. Os medicamentos Cisatracúrio e Rocurônio se encontram em finalização do processo de aquisição regular. Estão em estoque ainda 13.930 unidades de Fentanila e 19.051 de Morfina, indicados para dores extremas.

“O instituto vem fazendo a reposição frequente dos medicamentos para tratamento dos pacientes com covid-19 e, quando há falta pontual de algum item, ele é automaticamente substituído por outro”, afirmou o superintendente adjunto de Insumos e Logística do Iges-DF, Thiago Teixeira.

Detalhamento do estoque

O balanço da Superintendência de Insumos e Logística demonstrava que o Iges-DF tinha em seus estoques, no início da tarde de hoje (29), 14.515 unidades de Midazolam; 11.133 de Atropina; 12.417 de Epinefrina; e 3.935 de Dobutamina. A lista também inclui alguns itens como:

• 704 unidades de Naloxona

• 1.091 unidades de Enoxaparina de 100mg

• 10.914 unidades de Heparina Sódica ampolas com 0,25ml

• 12.243 unidades de Dexmedetomidina

• 3.515 unidades de Enoxaparina Sódica de 20mg

• 13.930 unidades de Fentanila

• 14.397 unidades de Piperacilina + Tazobactam

As informações são da Agência Brasília