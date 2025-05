Iges-DF homenageia servidoras em comemoração ao Dia das Mães

Na manhã desta sexta-feira (9), colaboradoras do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) assistiram a uma homenagem especial dedicada às mães que fazem parte do time da saúde.

O evento foi organizado pelo Núcleo de Cultura, Desenvolvimento e Comunicação Interna (NUCDC), da Gerência Geral de Pessoas (GGPES). Durante o mês, o Núcleo convidou as mães a enviarem vídeos e fotos com seus filhos. O material foi reunido em uma produção audiovisual exibida em um encontro repleto de significado.

“Pensamos em fazer algo diferente para o Dia das Mães porque não queríamos deixar que essa data passasse despercebida”, contou a analista do Núcleo, Lorena Azevedo. “Foi tudo feito com muito carinho. Queríamos que as mães se vissem representadas, por isso pedimos os vídeos. E nos dedicamos ao máximo para entregar algo que emocionasse.”

Ao final da exibição, uma mensagem foi entregue a todas, acompanhada de um docinho simbólico. A copeira do IgesDF, Maria Luciene Moura Feitosa, ficou comovida com a iniciativa. “Fiquei muito emocionada. Mandei a foto com os meus filhos e fiquei ansiosa para ver o resultado. A gente trabalha tanto, vive na correria… Ser lembrada como mãe, com tanto carinho, aquece o coração. Foi lindo demais.”

Para o vice-presidente do IgesDF, Rubens de Oliveira Pimentel Júnior, ações como essa são um reflexo do cuidado que a instituição busca aplicar diariamente.

“Essa homenagem traduz o que acreditamos: cuidar também é reconhecer. Promover momentos como esse está em sintonia com os princípios do IgesDF, que valoriza a humanização e o bem-estar no ambiente de trabalho. Ver nossos colaboradores emocionados é gratificante e reafirma nosso compromisso com a valorização das pessoas e a melhoria contínua dos nossos processos.”

Com informações do IgesDF