Idoso morre após incêndio em um apartamento na Asa Sul

Um incêndio em um apartamento da SQS 408, Bloco F, na Asa Sul, mobilizou nove viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada desta sexta-feira (27/6).

As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo, utilizando técnicas de confinamento e extinção para evitar que as chamas se propagassem para outros apartamentos do edifício. O incêndio foi contido e ficou restrito à sala do apartamento atingido.

Durante a operação, os bombeiros localizaram umidoso de 75 anos morto no interior do imóvel. Uma segunda moradora foi atendida no local pelas equipes de socorro, mas não apresentava ferimentos e não precisou ser levada ao hospital.

Por precaução, o prédio foi evacuado durante a ocorrência. Após o término do rescaldo, os moradores dos apartamentos vizinhos foram autorizados a retornar às suas residências.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para identificar as causas do fogo. A Defesa Civil também esteve no local e a área ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, que deve conduzir as investigações.