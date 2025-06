Aeródromo em Águas Lindas atrai investimento chinês

A construção do Aeródromo Chiola Fly Club, em Águas Lindas de Goiás, marca uma virada estratégica para o município do Entorno do Distrito Federal. Com uma pista de 2.200 metros e orçamento estimado em R$ 130 milhões, o projeto já atraiu o interesse de mais de 30 empresas chinesas e 40 brasileiras, posicionando a cidade como novo polo logístico e industrial do Centro-Oeste.

O empreendimento foi viabilizado com a publicação da portaria que autoriza a divulgação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), publicada no Diário Oficial da União em 24 de janeiro deste ano.

Idealizador do projeto e entusiasta da aviação, o empresário Edilson Gomes, 59 anos, explica que a iniciativa surgiu de uma vocação natural do terreno, adquirido ainda em 2011.

“Por razões geográficas, a área atendia perfeitamente à instalação de um aeroporto. A ideia inicial era voltada à aviação executiva, com uma pista de 1.500 metros. Mas com o tempo fomos ampliando para 1.800 e agora 2.200 metros, com foco no atendimento ao e-commerce e carga aérea”, diz.

A mudança elevou os custos da obra, mas também ampliou sua abrangência. Além do terminal de cargas, o aeródromo abrigará uma escola de pilotos, oficinas de manutenção — hoje concentradas em Goiânia e no Paraná —, além de atrair fábricas de drones e empresas de aviação agrícola. De acordo com Edilson, a expectativa é que a pista principal seja finalizada em novembro.

Segundo Edilson, a localização estratégica de Águas Lindas — com acesso rápido às rodovias BR-070, BR-060, BR-080 e BR-040 — foi decisiva para a chegada dos investidores chineses. “Eles já estavam em tratativas com a cidade e, ao tomarem conhecimento do projeto, enxergaram uma oportunidade extraordinária de integrar suas empresas a uma infraestrutura logística moderna.”

Parceria internacional e polo em expansão

A articulação com os investidores teve início em fevereiro de 2024, com a visita de uma comitiva chinesa ao município. A partir dessa aproximação, foi firmado um protocolo de intenções com a cidade de Zhongshan (Jonsã), por meio do projeto Brazil China Product Exhibition Center, que resultou na criação do Centro de Convenções ITEC, formalizando uma cooperação bilateral nas áreas econômica, cultural, educacional e esportiva.

Para André Oliveira, representante da Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas de Goiás (CODEAL), o aeroporto é peça-chave no projeto de transformação da cidade. “A previsão de alfandegamento do terminal foi ponto decisivo para a escolha do município como sede de grandes empreendimentos. Isso fortalece Águas Lindas como novo polo industrial do Centro-Oeste”, afirma.

A infraestrutura urbana no entorno também será impactada. A prefeitura planeja implantar vias modernas de acesso, áreas para suporte logístico, hotéis, serviços e capacitação profissional. “Haverá ainda investimentos em saneamento, energia e conectividade digital”, garante André.

Empresas e compromissos sociais

O presidente da CODEAL diz que “estão confirmadas mais de 30 empresas chinesas nas áreas de tecnologia, logística, veículos elétricos, energia renovável e comércio eletrônico”. Além disso, cerca de 40 empreendimentos nacionais devem se instalar na região, atuando nos setores de alimentos, construção civil, transporte, saúde e serviços.

O acordo inclui contrapartidas sociais e ambientais: geração de empregos locais, cursos de capacitação, transferência de tecnologia, gestão sustentável de resíduos e uso eficiente de recursos naturais. Um programa educacional voltado ao ensino de mandarim e cultura chinesa está em desenvolvimento, com o objetivo de preparar a comunidade para as novas oportunidades e promover integração cultural.

Para garantir a transparência na aplicação dos recursos, será criado um comitê de acompanhamento com representantes da Prefeitura, CODEAL, Câmara Municipal e sociedade civil. Auditorias internas e prestação de contas periódicas estão previstas no cronograma.

Edilson Gomes aposta no crescimento contínuo do projeto:

“Estamos só começando. O aeroporto é a âncora, mas o desenvolvimento ao redor será um processo gradual, com expansão das áreas e chegada de novos investidores. Colocar Águas Lindas no mapa mundial da aviação e da logística é um objetivo que já começou a se realizar.”