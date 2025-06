DF terá tabela própria de preços para obras públicas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou do evento “Quinta do Presidente”, promovido pela Asbraco, nesta quinta-feira. O encontro é promovido pela Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco) e visa fortalecer a interlocução entre o setor produtivo e o governo. Na ocasião, Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB, se colocou à disposição para patrocinar o lançamento e fazer a manutenção de uma tabela de preços para obras públicas no DF.

Durante participação no evento promovido pela ASBRACO, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância da gestão fiscal responsável e reforçou o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, salientando o decreto de contingenciamento de contas que assinou na última quarta-feira. Segundo ele, a medida tem como objetivo garantir a continuidade dos investimentos, mesmo diante de um cenário econômico desafiador. “Você tem que contingenciar no público para poder manter os investimentos. Esse é nosso único objetivo”, frisou.

Ao lado de empresários do setor da construção, o governador também defendeu a aprovação do novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e de outras medidas de ordenamento urbano. “Nós aprovamos o PPCUB, depois a lei de parcelamento, agora o PDOT”, lembrou. Para ele, sem a aprovação da nova legislação, o Distrito Federal continuará enfrentando problemas como invasões e crescimento desordenado. “Brasília não pode parar”, afirmou. Ao final do discurso, Ibaneis reforçou seu vínculo com o setor produtivo e anunciou que deixará o cargo de chefe de executivo em abril de 2026 para concorrer ao Senado.

Tabela de preços

Durante o evento, o presidente da ASBRACO, Afonso Assad, fez um pedido direto ao governador Ibaneis Rocha: a criação de uma tabela local de preços para obras públicas no Distrito Federal. Segundo Assad, a medida traria mais segurança jurídica e previsibilidade para as empresas do setor. “É importante que a gente possa criar uma forma de ter essa tabela para facilitar os orçamentos e permitir que as empresas entrem com mais segurança”, afirmou.

Em seguida, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou o papel do banco no desenvolvimento da cidade e anunciou apoio direto à criação da tabela local de preços para obras públicas, atendendo ao pedido feito por Afonso. “Já queremos nos colocar à disposição para ser a instituição que vai patrocinar, não só o lançamento, mas também a manutenção dessa tabela, como acontece com a Caixa e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAP) no resto do país”, afirmou. Segundo ele, o BRB tem estrutura técnica e isenção para liderar a iniciativa ao lado do setor da construção civil. Aproveitando a reunião, Paulo celebrou o crescimento do banco, que se tornou o quinto maior do país em financiamento imobiliário e o segundo maior entre os bancos públicos.

O secretário de Obras, Valter Casimiro Silveira, explicou que a criação de uma tabela de preços própria para o Distrito Federal busca corrigir distorções nos orçamentos de obras públicas causadas pelo uso de referências de outros estados. “Hoje, quando os sistemas Cicro (Sistema de Custos Rodoviários) e Sinap não encontram dados locais, usam preços de São Paulo ou Minas, o que prejudica o setor em Brasília”, afirmou. A proposta é manter a metodologia já utilizada nacionalmente, mas com pesquisas de preços feitas especificamente na capital. “Queremos uma tabela referencial baseada na realidade de Brasília, com cotações locais que reflitam nossos custos reais”, destacou. Segundo Valter, o projeto está em articulação com instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para ser oficializado por meio de lei e gerido por um comitê técnico.

União entre governo e setor da construção civil

Ao Jornal de Brasília, o presidente da Associação Brasiliense de Construtores (ASBRACO), Afonso Assad, destacou a importância da segunda edição da Quinta do Presidente de 2025, que reúne lideranças do setor da construção civil e representantes do governo do Distrito Federal. Segundo ele, a iniciativa busca aproximar os empresários das autoridades públicas, criando um espaço de diálogo direto e informal. “A importância para nós da ASBRACO é estar sempre próximos do governo”, afirmou. Assad relembrou a presença de nomes importantes em edições anteriores, como o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Wellington Luiz, a vice-governadora Celina Leão, e dessa vez com a presença do governador Ibaneis Rocha.

Assad ressaltou ainda que o objetivo desse encontro não é fazer política, mas construir soluções em conjunto. Ele também enfatizou o papel do evento como espaço de representatividade para os pequenos empresários do setor da construção civil, que muitas vezes não têm a mesma visibilidade das grandes construtoras. “Esse tipo de coisa, de dar proteção e voz para essas empresas de pequeno porte, é fundamental”, afirmou. Ele considera que o objetivo é garantir que as demandas do setor cheguem à ponta, beneficiando diretamente a população. “A gente vai fazendo esse trabalho de dar voz para o pequeno empresário. E nada mais justo do que estar junto ao governo”, completou.