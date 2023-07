Idoso fica queimado após apartamento pegar fogo

Os bombeiros solicitaram que os moradores saíssem de seus apartamentos para evitar intoxicação, já que o corredor estava tomado por fumaça

Na madrugada desta segunda-feira (10), por volta da 1h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em apartamento de um prédio em Águas Claras, possivelmente iniciada por uma vela.

O fogo se alastrava pelo apartamento no 2º andar, e foi contido com os equipamentos fixos de prevenção do prédio, o que evitou que as chamas se propagassem para os demais apartamentos. Um senhor de 72 anos, morador da residência incendiada, disse que teve dificuldade de sair do local por conta própria, e apresentou queimaduras de primeiro grau nos membros inferiores, superiores, rosto e com dificuldade respiratória.

Os bombeiros solicitaram que os moradores saíssem de seus apartamentos para evitar uma intoxicação, já que o corredor estava tomado por fumaça. A residência atingida sofreu danos consideráveis em todos os cômodos.