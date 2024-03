Idoso é espancado e morto no local de trabalho em Ceilândia

De acordo com o proprietário da oficina, o idoso foi agredido por desconhecidos

A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando a morte de um idoso que foi espancado em Ceilândia. Ele faleceu na noite da última terça-feira (5), na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, onde estava hospitalizado.

Segundo o relato feito pelo irmão da vítima no boletim de ocorrência, o idoso foi agredido uma semana antes, em 28 de fevereiro, dentro da oficina mecânica onde trabalhava, na Expansão do Setor O.

O proprietário da oficina informou que o idoso foi agredido por desconhecidos e foi encontrado caído no estabelecimento.

Os familiares relataram em seus depoimentos que o homem continuou trabalhando normalmente por dois dias após as agressões. Foi somente na quinta-feira (29) que o dono da oficina percebeu os ferimentos no rosto do funcionário, o levando então para a UPA de Ceilândia através do SAMU.