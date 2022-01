Idoso cai em buraco de cisterna em Santa Maria

A corporação foi acionada por vizinhos de João Batista, de 67 anos, que entrou no lote onde fica a cisterna para começar uma obra

Um homem foi socorrido no início da tarde desta sexta-feira (21) por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após cair em um buraco de cisterna.

A corporação foi acionada por vizinhos de João Batista, de 67 anos, que entrou no lote onde fica a cisterna para começar uma obra. Ao andar em direção ao circunvizinho, pisou na tampa fina de cimento que cobria o buraco e ela quebrou.

Segundo a equipe, o buraco tinha 20 metros de profundidade e 70 centímetros de diâmetro. As pessoas que estavam junto ao senhor tentaram ajudá-lo, mas não tinham equipamentos apropriados.

Além disso, uma forte chuva caía e havia o risco de desabamento das extremidades do buraco. Dessa forma, a equipe teve que agir rápido para retirar o homem e montaram um tripé de resgate.

Um bombeiro socorrista desceu pelo buraco e, ao chegar até o idoso, que estava consciente, foram puxados de volta. O resgate durou cerca de 1h40.

Mesmo estando consciente, orientado e estável, João aparentava ter múltiplas fraturas nas pernas e foi atendido e mobilizado, sendo transportado para o Hospital Regional de Santa Maria.