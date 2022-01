Final de semana no DF terá chuva e calor

Segundo o Inmet, no sábado deve chover, mas o sol volta a aparecer no domingo

O Distrito Federal pode ser surpreendido por chuvas intensas nos próximos dias, de acordo com o alerta regional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica a possibilidade de perigo potencial devido às precipitações. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esse final de semana a presença de sol e calor, com muitas nuvens e a chance de chuvas isoladas ao final da tarde. Confira abaixo a previsão para essa sexta-feira (21) e os próximos dias.

Nessa sexta-feira (21) foi registrada chuva rápida em diversos locais do DF como Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Guará e Paranoá, porém, os termômetros podem alcançar a máxima de 31ºC com a mínima de 16ºC. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%, o que ajuda os brasilienses a sofrerem menos com o clima seco, típico da região.

Para o sábado (22), a previsão do Inmet indica máxima de 30ºC e mínima de 16ºC, com a variação da umidade do ar entre 90% e 35%. O céu deve acumular nuvens carregadas ao longo do dia que podem precipitar no final da tarde, junto a rajadas de ventos moderadas. De acordo com o meteorologista do Inmet, Mamedes Luis, haverá pancadas de chuvas com trovoadas. Já no domingo (23), o sol e calor voltam à capital, com a temperatura máxima de 30ºC e mínima de 15ºC, sendo que a umidade ficará entre 90% e 30%. Segundo Mamedes, no domingo o sol deve aparecer novamente.

A chance de precipitação ao final da tarde chega aos 50% em alguns dias da próxima semana, como na terça (25), quarta (26) e quinta (27). Mesmo assim, o calor continua com máximas de 29º a 27º ao longo dos próximos dias. As noites também serão mais quentes, porque a temperatura mínima também subirá, registrando entre 19ºC e 17ºC. Sobre as chuvas isoladas, o meteorologista explicou: “Não sabemos em quais regiões deve chover mais que outras, porque depende muito da topografia de cada local”.

Além da capital federal, certos locais do Norte, Sudeste e Sul do país estão em alerta amarelo para chuvas intensas. Grande parte do Amazonas, Paraná e certas localidades de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais estão sob alerta laranja, que indica a incidência de tempestades.

A chance de precipitação ao final da tarde chega aos 50% em alguns dias da próxima semana. Fotos: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Brasilienses aproveitam enquanto dá

Dona Conceição, 60, caminhava com a filha, Lúcia, 31, entre as quadras da Asa Sul no final da tarde de sexta-feira (21), quando o sol apareceu depois de uma chuva isolada na região. “Fazemos nossa caminhada todo final de semana, mas ultimamente tem chovido. Ficamos na rua enquanto tem sol, quando escurece, vamos correndo para casa”, contou Conceição.

Conceição explicou que está acostumada com o clima de Brasília. Moradora da capital há mais de 20 anos, explicou que a união entre o calor e as chuvas isoladas sempre acontece, mas que isso não a impede de sair de casa. “No verão, é muito bom aproveitar esse sol. Como não temos praias, o jeito é vir passear pelas ruas, tomar um sorvete, bastante água e voltar para casa antes da chuva chegar”, finalizou.