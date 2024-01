Idosa mata o próprio filho autista em Águas Claras

A idosa foi encontrada sem vida em um dos quartos do apartamento, com um revólver ao lado do corpo

Na noite desta terça-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para atender a uma ocorrência em um apartamento na Rua Buriti, em Águas Claras. Os fatos revelam que uma mulher de 63 anos tirou a vida de seu filho autista, de 27 anos, no apartamento de um condomínio na Rua Buriti, em Águas Claras. A mãe também foi encontrada sem vida, levantando a suspeita de que tenha cometido suicídio. Moradores relataram um forte odor suspeito, levantando a possibilidade de haver alguém morto no local. Os policiais entraram no imóvel e encontraram os corpos de um homem,de 27 anos, na sala e de uma mulher no quarto, junto à qual havia um revólver. A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está presente no local.