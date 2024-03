Ícone da paisagem brasiliense, Torre de TV completa 57 anos

Um dos símbolos mais emblemáticos de Brasília, a Torre de TV completa 57 anos neste sábado (9) com uma série de atrações. Em homenagem à data, os visitantes serão recebidos com decoração especial, presentes e ampliação dos horários de visita.

Projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa e inaugurada em 1967, a Torre de TV teve como inspiração a Torre Eiffel de Paris, capital da França. Do alto da edificação de 230 metros – o equivalente a um prédio de 25 andares –, é possível traçar os principais pontos da capital federal.

Entre as ações de aniversário está a ampliação do horário de visitação do Mirante da Torre até domingo (10), que será das 9h às 19h30. Outra novidade é um painel instagramável para a população registar a visita, eternizando o momento.

No sábado, a partir das 9h, turistas e brasilienses serão recebidos com balões, decoração especial e entrega de presentes. Para amenizar o calor, os visitantes também receberão água de coco.

A estrutura de 230 metros de altura é um dos pontos de turismo favoritos dos visitantes na capital federal e permite uma visão privilegiada dos monumentos que compõem o Eixo Monumental. Não à toa, o local recebe mensalmente cerca de 10 mil visitantes.

Vista privilegiada

Para Gustavo Rodrigues, de 31 anos, a Torre de TV é o cartão-postal mais bonito de Brasília. Morador da cidade, ele levou a prima Luíza Rodrigues, 21, que vive em Ijuí (RS), para conhecer o monumento.

“É a nossa referência de Torre Eiffel – porque não? – só que mais bonito, obviamente. A vista da cidade é muito legal, porque você consegue explicar como Brasília foi planejada melhor”, avalia.

“Sempre que a gente tem visita, a gente traz na torre, eu acho que é imperdível”, defende Gustavo. O brasiliense também celebrou a revitalização do espaço e a reinauguração da fonte, que é um “refresco, especialmente nos dias quentes”.

A prima dele, Luiza, conta que se encantou pela vista. “Daqui a gente consegue enxergar tudo, conhecer a cidade, entender como ela funciona. Porque é muito diferente de onde a gente vem, eu achei muito interessante.”

As particularidades da capital também atraíram a família de Paloma Martins, 29, e Vinícius Santos, 32, que levaram os filhos Isabella,7, e Isaque, de 8 meses, para ver a nova cidade de cima. Eles se mudaram para Brasília no fim do ano passado e ainda estão se encantando com as vistas da capital.

“É um ponto bem diferente. Parece outro Planeta, para quem veio da Baixada (Fluminense, no Rio de Janeiro)”, aponta o pai das crianças.

“A gente tem uma visão muito diferente de Brasília por conta da mídia. Quem vê, imagina que Brasília se limita à política, não tem noção de tudo que a cidade oferece”, conta Paloma.

Em outubro de 2019, a gestão da Torre de TV foi repassada ao BRB pelo prazo de 20 anos, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT).

Desde que assumiu, em 2020, o BRB já investiu cerca de R$ 20 milhões no complexo. Em setembro do ano passado, o banco entregou à população o Jardim Burle Marx – espaço revitalizado. A obra do jardim estava sendo aguardada há mais de 4 décadas.

“A Torre de TV é um dos principais símbolos de Brasília e do Brasil. O BRB assumiu a gestão do espaço em 2020 e se orgulha de ter devolvido à capital do país um de seus principais cartões postais. Com ele, além de entretenimento, pudemos contribuir com a geração de emprego e renda e ainda ajudar a movimentar a cultura e o turismo do Distrito Federal. Estamos felizes em poder compartilhar com a população ações para festejar mais um aniversário da Torre”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Identidade brasiliense

A reabertura das estruturas da Torre de TV impulsionou o fluxo de visitantes, atraídos tanto pelo peso turístico da edificação, quanto pela riqueza cultural da feira de artesanato aos pés do monumento.

A feira mistura traços, temperos e ritmos das regiões que compõem a identidade da capital federal. São cerca de 500 expositores, entre artesãos, artistas plásticos e moveleiros.

expositores da feira de artesanato da Torre de TV de Brasília, lembra a riqueza do local para os visitantes.

“A feira da Torre de TV começou com a própria torre, porque o Juscelino (Kubitschek) queria o mesmo ‘burburinho’ que havia embaixo da Torre Eiffel, inspiração do monumento”, relata o presidente da associação. “Ele colocou o primeiro artista plástico para pintar, na época, e dali começaram a vir os artesãos.”

“Eles trouxeram o artesanato em couro, roupas, crochê, alimentação. Assim, a feira é um ponto de encontro”, detalha.

Com informações da Agência Brasília