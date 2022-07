Ibram divulga resultado da 1ª fase do concurso para brigadistas no DF

A lista dos aprovados e demais informações sobre a próxima fase podem ser encontradas na publicação do resultado no DODF

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) divulgou o resultado da primeira fase do concurso para contratação de supervisor de brigada, chefe de brigada, brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais, considerando o Estado de Emergência Ambiental no DF entre os meses de março a novembro de 2022.

Também foi publicada a convocação para realização da segunda fase, que é o Teste de Aptidão Física (TAF) e o Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA), que serão realizados nos dias 18 ou 19 de julho, a depender da letra que começa o nome do candidato – A, B, C, D, E, F, G, H e I são no primeiro dia, os demais, no segundo.

