Ibaneis vota pela manhã e exerce a democracia

Ibaneis crê que o diálogo e o espaço para conversas ficará aberto, sem conflitos, em prol da governabilidade

“Brasília é a capital da República, então tem que ser bem tratada por qualquer que seja o presidente”, afirmou na manhã deste domingo (2) o governador do Distrito Federal e candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), sobre a incerteza do próximo presidente do Brasil.

Questionado pela imprensa em relação à possível eleição de Lula, e caso seja eleito governador novamente, Ibaneis crê que o diálogo e o espaço para conversas ficará aberto, sem conflitos, em prol da governabilidade. Entretanto, o mandatário não fez menção ao nome de Bolsonaro.

Ibaneis votou por volta das 10h15 na Escola Francesa de Brasília, no Lago Sul. Cumprimentado por apoiadores na chegada e na saída, o mandatário destacou que este era um dia a ser comemorado.

Sobre a possibilidade de um segundo turno, o governador afirmou que “o resultado que vier das urnas será muito bem aceito”. Para Ibaneis, chegar à segunda fase de votação nas eleições passadas foi inesperado. Desta vez, ele entende que se a reeleição se confirmar neste primeiro momento ou em um eventual segundo turno, “nãofaz tanta diferença”.

“Acho até que se tiver segundo turno, é um momento de mais debate para a cidade. Afinal de contas, os nossos adversários fizeram muito poucas propostas e não sabemos o que eles têm para a cidade”, pontuou Ibaneis. “Vamos aguardar o resultado hoje com muita tranquilidade. Tenho certeza que o eleitor no DF tem consciência, aproveitou muito durante esse período de campanha [para estudar os candidatos].”

O mandatário destaca ainda que este é um dos momentos mais importantes da vida de um cidadão brasileiro. “Um momento onde você decide o futuro de um país não só pelos próximos quatro anos, [mas também por outros mais] porque uma decisão errada perdura por muito tempo. Por essa razão, ele reforça que o voto precisa ser consciente, com a escolha de candidatos que “querem trabalhar pela cidade e que dignifiquem a população brasileira”.

Aliados na CLDF

A expectativa de Ibaneis, caso seja reeleito, é ter uma base entre 15 a 16 deputados distritais na Câmara Legislativa do DF, o que daria tranquilidade para “obter governabilidade, assim como foi no primeiro mandato”. Ele também entende que haverá menor variedade de partidos dentro da CLDF no futuro, o que facilita as conversas e negociações de projetos que envia à Câmara Legislativa.

Segurança

Até o momento sem ocorrências policiais, nas eleições no DF prevalece o ambiente pacífico entre os votantes. Ibaneis espera que o restante do dia siga o mesmo padrão ordeiro e sem confusões, uma vez que, segundo o governador, “esse é um momento muito importante para a democracia do Brasil”.

O candidato à reeleição acompanhará o resultado das eleições de dentro de casa, com a esposa, Mayara Noronha, e os filhos, além de outros familiares e amigos. Ibaneis afirmou que começou a cozinhar uma panela de galopé – prato da culinária nordestina e mineira que reúne frango e pé de porco.