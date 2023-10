Ibaneis vota e destaca que pretende ampliar Conselhos Tutelares no DF

Fala do governador acontece no domingo de eleições para conselheiros tutelares nas regiões administrativas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), votou para o cargo de conselheiro tutelar no início da tarde deste domingo (1º) no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 6 do Lago Sul. De acordo com o mandatário, a votação neste ano para o cargo de conselheiro tutelar é uma prática que, apesar de não obrigatória, demonstra o dever cívico de responsabilidade com crianças e adolescentes, que serão acompanhados pelos eleitos nos próximos quatro anos.

“O trabalho dos conselheiros tutelares é um trabalho que temos que dignificar, é um trabalho muito bem exercido, que protege as nossas crianças e ajuda as famílias no encaminhamento de diversas demandas. […] Temos certeza de que será um dia de bastante sucesso com a população participando dessas eleições, que são muito importantes”, afirmou.

Ibaneis destacou ainda que pretende ampliar o atendimento à população com novos Conselhos Tutelares, uma vez que a quantidade de Regiões Administrativas no DF cresceu e o trabalho junto às crianças e adolescentes precisa ser feito com zelo e máxima atenção para a resolução de conflitos, auxílio em demandas da população no cuidado com os pequenos, e ainda a vigilância dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conforme explicou, ter agentes cada vez mais próximos à população é a garantia de que mais crianças e adolescentes serão protegidos nas cidades. “Sem dúvida nenhuma nós vamos ampliar o número de Conselhos Tutelares. Temos que estar cada vez mais próximos da população e a melhor maneira é com essa ampliação e aumentando o número de participantes na atuação em favor das nossas crianças”, destacou.

“A vida dos conselheiros tutelares não é fácil. Eles fazem um trabalho bastante empenhado em prol dessas crianças e adolescentes aqui no DF e por todo o Brasil – e a gente tem certeza desse trabalho [bem feito], tanto que demos uma valorizada muito grande ao longo do mandato passado”, afirmou. “Melhoramos a remuneração desses conselheiros e a Secretaria de Justiça vem investindo na construção de novos Conselhos Tutelares, na ampliação do atendimento, nos equipamentos com novos computadores e veículos.”

O mandatário agradeceu a participação primordial do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) para que as votações acontecessem com o máximo de civilidade e integridade possível no processo eleitoral, além da Secretaria de Justiça, que coordena os Conselhos Tutelares. “Agradecemos a participação do TRE com as urnas eletrônicas, uma eleição bastante organizada. Está de parabéns também a secretária de Justiça, Marcela Passamani. A gente só tem a agradecer porque isso reflete na qualidade de vida das nossas crianças e na redução dos problemas que temos na nossa cidade”, finalizou.

Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Eleições tranquilas

As eleições para conselheiros tutelares no Distrito Federal acontecem com tranquilidade neste domingo (1º). Até a última atualização desta matéria, nenhuma boca de urna, confusões ou denúncias foram informadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), forças de segurança ou o TRE-DF. O resultado dos eleitos, juntamente com o balanço de votantes e possíveis ocorrências, sairá ao fim do dia após a apuração final dos votos às 19h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro voto aconteceu às 8h no Centro Integrado de Línguas (CIL) da Asa Sul, feito pelo presidente do TRE-DF, Roberval Belinati. Pouco antes do início das votações, por volta das 7h, o magistrado também realizou a retirada da zerésima, que é a primeira impressão feita pelas urnas eletrônicas para simbolizar o começo do processo eleitoral.

São 1.269 urnas eletrônicas que passaram pelo mesmo processo na manhã deste domingo (1º) para o início das votações. As urnas irão computar a escolha de 220 conselheiros tutelares e 440 suplentes do DF das 35 Regiões Administrativas. São 146 locais de votação com mais de 5 mil pessoas trabalhando. Os eleitores são esperados até às 17h, quando será finalizado o processo eleitoral e iniciará a apuração das urnas.

“É um momento importante e histórico porque vamos escolher agentes públicos que vão proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. São profissionais importantes nas sociedades e necessários porque representam o socorro dos menores em situação de risco. […] Precisamos deles, por isso o apelo à sociedade brasiliense para que votem nestas eleições os bons profissionais, comprometidos em prestar este relevante serviço”, disse Belinati.

De acordo com ele, serão os conselheiros a apurar os fatos em situações familiares prejudiciais ao desenvolvimento dos menores de idade. “Vão investigar, ouvir os familiares, os professores e diretores de colégios, e vão tomar providências, que podem ser medidas protetivas para afastar abusadores e agressores ou os menores do ambiente nocivo”, destacou ainda.