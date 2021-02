Ibaneis visita Hospital Regional de Samambaia

O foco da agenda é acompanhar a ampliação da rede de tratamento para coronavírus (Covid-19)

Na manhã desta sexta-feira (26), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, visitou o Hospital Regional de Samambaia (Hrsam) e a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ceilândia. O foco da agenda é acompanhar a ampliação da rede de tratamento para coronavírus (Covid-19).

A visita começou pelo Hrsam, que ganhou sete novos leitos para o tratamento do vírus. A ação faz parte do Plano de Mobilização de Leitos para pacientes com suspeita ou confirmação para a doença. Em dezembro de 2020, foram mobilizados outros dez leitos de UTI naquela unidade de saúde de Samambaia. Em fevereiro, mais dez e agora uma nova ala está sendo aberta com esses sete leitos. Ao todo, o hospital de Samambaia terá 27 leitos voltados para Covid-19.

Além destes, o Governo do Distrito Federal (GDF) planeja ativar mais 60 leitos de UTI para combater a pandemia. A mobilização ocorrerá no Hospital de Campanha de Ceilândia (20 leitos) e no Hospital Regional de Santa Maria (40 leitos). No caso de Santa Maria a ativação ocorrerá se for necessária, a depender da taxa de ocupação dos leitos. Ao todo, o planejamento prevê a mobilização de até 96 leitos de UTI nos próximos dias.

Vistoria na UPA de Ceilândia

Ibaneis Rocha também visitou a construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ceilândia. A obra está 75% executada, restando apenas as fases de acabamento, instalação de gases medicinais e finalização da urbanização externa.

A deputada federal Flávia Arruda destinou R$ 997.234,00 para a aquisição de equipamentos.

A unidade atenderá urgência e emergência, contando com dois leitos de UTI, seis leitos de observação com suporte ventilatório e três consultórios. Oferecerá também exames laboratoriais de urgência e raio-x.

Mais UPAs e empregos

Além desta unidade, o GDF está construindo outras seis novas UPAs, totalizando sete novas unidades, que vão ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. A meta do governo é entregá-las ainda em 2021.

Além da UPA de Ceilândia, que atingiu 75% de execução, outras três estão na metade das obras. São elas: Paranoá (61,26%), Riacho Fundo II (53,74%) e de Brazlândia (47,88%).

As demais – Gama (40,33%), Vicente Pires (27,83%) e Planaltina (19,58%) – foram mais afetadas pela pandemia e pela queda na produção de material de construção em todo o País, o que afetou o ritmo das obras.

Vale destacar que mesmo diante desses desafios, o GDF tem mantido o cronograma de obras ativos e somente com as obras dessas sete novas UPAs, 1,7 mil empregos estão sendo gerados.

Com as novas estruturas, a população terá 13 UPAs ao todo no DF. Todas as unidades existentes são administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

O investimento estimado das sete novas UPAs, incluindo equipamentos, é de pouco mais de R$ 46 milhões, que devem ser repassados pela Secretaria de Saúde. Até o momento, de acordo com relatório da Diretoria de Administração e Logística do Iges-DF, o instituto pagou quase R$ 13 milhões do total estimado.

Estrutura

As novas unidades, incluindo a em construção visitada pelo governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (26), têm 1,2 mil metros quadrados – e, quando concluídas, terão capacidade de acolher cerca de 30 mil pessoas por mês (cada uma com cerca de 4,5 mil atendimentos).

Somadas, as novas unidades terão 63 leitos, sendo 42 de observação, 14 de emergência e sete de isolamento.

As unidades terão área para classificação de risco e primeiro atendimento, consultórios e salas de urgência, de observação e de isolamento. Também haverá uma área destinada a nove poltronas de medicação, reidratação e inalação.

Atualmente a rede pública de saúde do Distrito Federal conta com seis UPAs, que funcionam em regime de 24 horas em Ceilândia, no Núcleo Bandeirante, no Recanto das Emas, em Samambaia, em São Sebastião e em Sobradinho.

Com informações da Agência Brasília