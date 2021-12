Ibaneis se reúne com obreiros e pastores

De acordo com ele, os líderes religiosos não deixaram de atender as pessoas, principalmente as mais carentes, no momento mais crítico da pandemia, chegando, muitas vezes, aonde ninguém conseguia chegar

Na manhã desta sábado (4), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com dezenas de obreiros e pastores da Assembléia de Deus, em Taguatinga. O mandatário falou sobre a valorização dada aos templos e igrejas desde que assumiu a gestão, em 2019.

O evento reforça o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) às instituições religiosas de todas as crenças. Ibaneis Rocha estava acompanhado do secretário de Governo José Humberto Pires

De acordo com ele, os líderes religiosos não deixaram de atender as pessoas, principalmente as mais carentes, no momento mais crítico da pandemia, chegando, muitas vezes, aonde ninguém conseguia chegar. “Tenho muito a agradecer às igrejas evangélicas, católicas… porque passamos quase dois anos de dificuldade nessa pandemia e elas foram os lugares que encontramos para cuidar da população”, afirmou.

O governador Ibaneis lembrou ainda o esforço do governo em regularizar os templos que ainda estavam sem escritura – por meio da Terracap ou da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação -, além de cuidar da moeda social. Para ele, são sinais de mudanças no relacionamento do GDF com essas instituições. “Nós tivemos casos no passado de derrubada dos templos religiosos e, a partir do momento em que assumimos a gestão do DF em 2019, mudamos essa história com um relacionamento bastante direto.”

