Ibaneis Rocha entrega cestas básicas em Ceilândia

O Instituto Aidê Araújo recebeu a presença do governador Ibaneis Rocha e o Vice Paco Britto, na manhã deste sábado (08), em uma ação social que atendeu mais de 650 famílias carentes com cestas básicas, kits com álcool em gel, máscaras reutilizáveis e cartilhas.

O evento aconteceu na casa da dona Aidê Araújo, e contou ainda com a presença do Secretário de Atendimento à Comunidade do DF, Severino Cajazeiras, o administrador de Ceilândia Marcelo Piauí e o coronel da Polícia Militar Jorge Eduardo Naime.

O governador fez a distribuição das cestas básicas, provocando sorrisos e carinho das pessoas que são atendidas pelo Instituto. Em seguida, Ibaneis almoçou com um grupo de amigos no local.