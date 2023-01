Ibaneis quer paz na posse e diz que interlocução com governo Lula é ‘perfeita’

Governador fala em trabalhar com diálogo e harmonia para o desenvolvimento do Distrito Federal

Willian Matos e Vítor Mendonça

Após tomar posse novamente como governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha falou à imprensa sobre a posse presidencial, que ocorre na tarde de hoje (1º), na Esplanada dos Ministérios. Ibaneis espera que seja um evento de ‘paz e união’.

A tensão para a posse presidencial foi aumentando nos últimos dias após a ameaça de atentado terrorista ocorrida no último dia 24, quando o bolsonarista George Washington Sousa plantou uma bomba em um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto JK. O homem, no entanto, foi preso, e as forças de segurança locais montaram um esquema especial para este domingo.

“Vamos à posse do Lula, e eu espero que em paz”, declarou Ibaneis nesta manhã. “Que a gente possa ter paz e união neste momento.”

Relacionamento

Sobre o relacionamento com o governo Lula, que se inicia hoje, Ibaneis diz que o diálogo entre GDF e Governo Federal será “perfeito”. “O relacionamento com o Governo do Distrito Federal já se mostrou eficaz agora nesse momento de transição, foram várias reuniões com a equipe do presidente Lula”, relembrou o governador. “Vários ministros que estão tomando posse são companheiros meus, trabalharam como governadores ao meu lado, como Wellington Dias, Camilo Santana, Rui Costa…”, complementou.

“Nós temos uma interlocução perfeita. Temos certeza que tudo que Lula e sua equipe querem é o desenvolvimento do Distrito Federal. O relacionamento vai ser harmônico, de muito diálogo”, aposta.