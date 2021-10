Ibaneis quer assinar decreto de volta às aulas ainda hoje (26)

O governador do DF lembrou sobre a preocupação de alguns setores da educação sobre a volta às aulas, mas reafirmou que a cidade precisa voltar à normalidade

Nesta terça-feira (26), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que pretende assinar o decreto de volta às aulas ainda hoje.

“O natural é que a gente volte a viver dentro da normalidade. Os nossos índices de transmissão estão caindo e estamos avançando bastante na vacinação”, disse Ibaneis Rocha.

O governador do DF lembrou sobre a preocupação de alguns setores da educação sobre a volta às aulas, mas reafirmou que a cidade precisa voltar à normalidade.

“Está na hora de dar um passo adiante e avançar. Pensamos nas nossas crianças, pois precisamos delas dentro das salas de aula evitando a evasão escolar que aumentou muito nos últimos períodos”, afirmou Ibaneis.

As declarações de Ibaneis ocorreram durante o evento de assinatura da ordem de serviço para a obra do corredor de ônibus do Setor Policial Militar.