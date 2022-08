Ibaneis promete mais vagas em creches em agosto

Ibaneis ainda relembrou a criação do Cartão Creche, que possibilitou que 4,4 mil crianças pudessem ser matriculadas em 52 creches particulares

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) prometeu, em encontro com empresários nesta terça-feira (09), mais vagas nas creches públicas na capital ainda em agosto.

Segundo o mandatário, neste mês, mais de 1,3 mil crianças irão sair das filas de espera e ganhar vagas nas creches. “Quem tem filho em escola pública sabe que reformamos quase todas as escolas públicas. Só com a abertura de vagas em creches, que era um trauma, conseguimos abrir 15 mil vagas em 3 anos e 8 meses.”

Ibaneis ainda relembrou a criação do Cartão Creche, que possibilitou que 4,4 mil crianças pudessem ser matriculadas em 52 creches particulares. O benefício tem o valor de R$ 803,57 por mês. “Fizemos o Cartão Creche, que permite aos pais colocar seus filhos em creches particulares e, ainda em agosto, vamos incluir mais 1,3 mil crianças que hoje estão na fila”, continuou o governador.

O Cartão Material Escolar também foi destacada por Ibaneis. Entre 2019 e 2022, o GDF investiu R$ 119 milhões no benefício, que distribui R$ 320 para cada estudante de educação infantil e do ensino básico e R$ 240 para os estudantes de ensino médio. “É um dos que mais me orgulha porque o filho de uma pessoa humilde pode ter o mesmo material escolar de um filho de uma pessoa de classe média e classe alta. Isso é igualdade. Sem contar os empregos gerados pelas papelarias. Essa é a política voltada para o social”, acrescentou.

Financiado pelo BRB, o programa já beneficiou mais de 379 mil estudantes, uma média de 95 mil por ano. Já as 483 papelarias cadastradas geram cerca de cinco mil empregos, o que ajuda a movimentar a economia do DF.