Ibaneis promete áreas exclusivas para igrejas em novos bairros

Na manhã deste sábado (23), o governador Ibaneis Rocha assinou um decreto de concessão, por 30 anos, de terreno para a Paróquia São Pio de Pietrelcina, no Sudoeste.

Durante o evento, o chefe do executivo local afirmou que todos os novos bairros do DF terão áreas destinadas para funcionamento de templos religiosos.

Para o governador o caso do Paranoá Parque, conglomerado residencial com 20 mil moradores, mas sem planejamento prévio para instalação de igrejas não deve ser seguido.

Durante a assinatura, Ibaneis falou das mais de duas décadas de processos de igrejas parados em repartições do Governo do Distrito Federal (GDF). Ao todo, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) contabilizou cerca de 450 pedidos desde a época da gestão do ex-governador Joaquim Roriz (2002).

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar, esteve no evento e defendeu que a religião tem o papel de dar esperança na vida do povo, por isso a importância da regularização dos templos.

Museu da Bíblia

O governador também falou sobre a situação do Museu da Bíblia, obra que defendeu apesar das polêmicas geradas. Para Ibaneis, a obra já está prevista na legislação há muitos anos, com a doação de um terreno para a construção.