Ibaneis participa de evento de tecnologia em Lisboa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, e de Economia, André Clemente, e o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, voaram até Lisboa, em Portugal, para participar do “Web Summit Lisboa 2021”, o maior evento de tecnologia do mundo com o objetivo de trazerem não apenas para a capital, como também para o país as últimas novidades da área, além de investidores que poderiam movimentar a economia brasileira e brasiliense.

“A nossa visita não tem o propósito de apenas trazer uma conferência dessa magnitude para Brasília, mas também apresentar todo o potencial do nosso parque tecnológico, gerando investimentos de grande porte em nossas fábricas no parque tecnológico”, ressalta Ibaneis Rocha.

O evento tem a missão de negócios, tecnologia e inovação que vai conectar empresas, startups, empresários e investidores brasileiros com o ecossistema tecnologia de todo o mundo, em especial com o Português, que hoje figura entre um dos melhores, mais ricos e mais importantes de toda a Europa.

Durante o congresso, cerca de 300 milhões de euros são deixados na economia local por meio dos mais de 50 mil participantes que vão se concentrar entre os dias 1 e 4 de Novembro no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa. Também é importante ressaltar que esse é um dos primeiros eventos de grande porte desde a pandemia de 2020 e há uma série de cuidados, regras e boas práticas com o objetivo de preservar a segurança sanitária dos participantes e da própria cidade como um todo que receberá turistas de todo o globo durante essa semana. “Estamos investindo em uma visão de futuro para que novas gerações possam usufruir desse trabalho. A tecnologia mudou o mundo, mudará ainda mais e não é mais possível imaginar um mundo sem ela”, destaca Maximo.

Embora seja mais conhecida pela vertente tecnológica, nesta conferência também se discutem outras temáticas como marketing, realidade virtual, games, saúde, sociedade e os tempos atuais, comércio, lifestyle, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios, dentre outros.