Ibaneis participa de almoço de aniversário do Bispo Rodovalho

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou do almoço em comemoração ao aniversário do Bispo Rodovalho, neste sábado (13), no Itapoã. O emedebista esteve acompanhado da esposa Mayara Noronha Rocha, da pré-candidata ao Senado, Flávia Arruda, e do deputado distrital Rodrigo Delmasso.

Em seu discurso, Ibaneis Rocha falou das ações de governo e lembrou da relação de longa data com o Bispo Rodovalho.

“Saúdo a vida do Bispo Rodovalho e a de todos que nos acompanham. Desde que fui presidente da OAB pedi conselhos a ele e ele me colocava as pautas da família. Em 2018, fiz questão de ouvi-lo e ele nos apoiou. Tenho certeza que suas palavras são importantes a todos nós”, disse o governador.

Rodovalho agradeceu a presença e retribuiu o carinho de Ibaneis. “Ibaneis honrou os pedidos das igrejas, honrou todas as bandeiras. Basta ver as áreas que tivemos regularizadas”, disse.