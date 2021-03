Ibaneis nomeia 170 aprovados em concursos para três secretarias no DF

Governador valorizou o trabalho de assistência social do GDF assegurou que orçamento da capital não será impactado

O governador Ibaneis Rocha assinou, na manhã desta terça-feira (15), a nomeação de 170 novos servidores para três secretarias do Distrito Federal. Os concursados assumirão cargos na Secretaria da Mulher, na Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Ibaneis afirmou que optou por chamar o maior número possível de servidores, mas garante que o orçamento do DF não será colocado em risco com a medida.

Pelo Twitter, o governador falou em valorização da assistência social da capital, que, na visão dele, “nem sempre tem o reconhecimento que lhe é merecido”. Ibaneis declarou ainda que quer aumentar para 40 mil o número de beneficiários que recebem o Cartão Prato Cheio, auxílio dado pela Sedes.

O chefe do Executivo deu um exemplo de como a assistência social pode trabalhar. “Por exemplo, as pessoas pararam de doar sangue no Hemocentro de Brasília. No meio de uma pandemia, estamos com estoques baixos. Precisamos da conscientização da população para criar uma rede de solidariedade no DF.”

Os nomes dos novos servidores públicos devem ser divulgados no Diário Oficial (DODF) na edição de quarta-feira (17).