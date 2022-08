Ibaneis marca presença em encontro com evangélicos

Presidente do Copev-DF, Josimar Francisco da Silva agradeceu pelo trabalho de regularização dos templos

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) passou parte da manhã deste sábado (06) com pastores e membros da igreja evangélica na Reunião Geral de Pastores e Líderes do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal – Copev-DF. Na ocasião, líderes e o político, que estava acompanhado de Flávia Arruda (PL), nome que integrará sua chapa como vice na corrida pelo palácio do Buriti, fizeram discursos e conversaram sobre a regularização de templos religiosos e de entidades socioassistenciais.

Presidente do Copev-DF, Josimar Francisco da Silva agradeceu pelo trabalho de regularização dos templos. “O trabalho de regularização fundiária foi muito desgastante em outros governos. Quase 30 anos que a gente não conseguia nem dar entrada na regularização desse templo, e agora andou, está faltando pouca coisa para ser regularizada. A gente vem acompanhando os passos de todos os governos e o Ibaneis vem concretizando a regularização com muita maestria”, elogiou.

Ibaneis retribuiu o agradecimento e disse que o único caminho para atender esse público era com respeito. De fato, eles representam uma grande parcela da população da capital. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), antiga Codeplan, mais de 800 mil evangélicos vivem no DF, o que equivale a 30,8% da população.

“Quando assumimos o governo colocamos como determinação que iríamos tratar as igrejas com o respeito devido, o que não é nada mais do que nossa obrigação. É tratando bem com as igrejas que nós iríamos colher os frutos. Logo no ano seguinte à nossa posse tivemos a pandemia, e o que seria da população sem o apoio das igrejas?”, questionou Ibaneis Rocha.

Durante o evento, o Copev-DF lançou a Frente Cristã por Brasília e pelo Brasil. A cerimônia reuniu dezenas de fiéis e alguns parlamentares, como a deputada federal Flávia Arruda (PL), o deputado federal Júlio César Ribeiro (Republicanos) e o deputado distrital Valdelino Barcelos (PP).

“Em nenhuma vez nesse governo nós ouvimos a palavra derrubada ou que estão derrubando as igrejas. Esse governador respeita as igrejas”, acrescentou o deputado federal Júlio César Ribeiro (Republicanos), presente na cerimônia.

Já a deputada federal Flávia Arruda (PL) comemorou o encontro das lideranças que vão caminhar juntos nas eleições de outubro. “Isso aqui simboliza o início de algo agora oficial, das nossas candidaturas, e de algo que já deu certo. De gente que já trabalhou pelo DF e que precisamos dar continuidade a isso”, pontuou.