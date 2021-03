Ibaneis fala sobre troca de asfalto no DF

O governador informou que a população pode ajudar entrando em contato a administração de sua região para pedir o conserto

Neste domingo (28), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse no Twitter que o governo está entregando a 17 Administrações Regionais compactadores de asfalto e reboques “para que o problema dos buracos nas ruas seja resolvido ou minimizado mais rapidamente”. De acordo com o mandatário, o ideal seria renovar todo o asfalto como está sendo feito nas vias de maior movimento, mas não há orçamento para fazer o mesmo em todas as ruas.

Por esse motivo, Ibaneis disse que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) tem se empenhado para fazer a manutenção. O governador informou que a população pode ajudar entrando em contato a administração de sua região para pedir o conserto. “Em breve teremos uma forma ainda mais ágil, via internet, para que os serviços possam ser feitos e a gente faça das nossas cidades locais ainda melhores”, escreveu.

“Desde o início do governo assumimos o compromisso de cuidar da cidade e enfrentar o descaso e o abandono de tantos anos. Além de cuidar dos jardins, temos nos dedicados a enfrentar o problema dos buracos nas ruas”, escreveu Ibaneis no Twitter.