Ibaneis entrega revitalização no Cruzeiro e fala em recuperação asfáltica

A Avenida das Mangueiras, que liga o Cruzeiro ao Sudoeste, também será revitalizada, com entrega pervista para o ano que vem

Na manhã desta quinta-feira (23), o governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu ao Cruzeiro Velho para inauguração da urbanização do Cruzeiro Center, onde também assinou a ordem de serviço para a recuperação asfáltica da Avenida das Mangueiras.

Fernando Leite, presidente da Novacap, também esteve presente no local e disse que a companhia vem trabalhando em conjunto com o Governo do Distrito Federal (GDF). “Não basta apenas construir e inovar, tem que conservar e revitalizar para que permaneça tudo sempre novo”, disse ele.

O Cruzeiro Velho vinha sofrendo com a deterioração, por isso as obras no local. Ao total, de acordo com Leite, foram 3.500 m² de piso, com calçadas e pergolados, obras que custaram cerca de 2,8 milhões. Além disso, foram plantadas mais de 80 mil mudas de árvores na região.

A Avenida das Mangueiras, que liga o Cruzeiro ao Sudoeste, também será revitalizada. “Essa obra será mais cara, devido ao preço do asfalto, e terá um custo de cerca de R$ 4 milhões. Ibaneis assinou hoje a ordem de serviço, e o nosso plano é fazer tudo o mais rápido possível, mas estamos entrando no período da chuva, então sabemos que será complicado”, completou Fernando Leite.

O asfalto tem uma vida útil de 3 a 5 anos, e o da Avenida das Mangueiras já dá sinais de desgaste. Por isso, o plano do GDF é fazer a obra de revitalização antes que a via se transforme em buracos. A expectativa, de acordo com o governador Ibaneis Rocha, é de que a obra seja entregue nos primeiros meses de 2024.

Ibaneis também aproveitou o momento para falar que outros locais do DF estão recebendo e/ou receberão essas obras de revitalização, como é o caso da Avenida Hélio Prates, que corta Ceilândia e Taguatinga, e da Avenida Central, no Núcleo Bandeirante.

“Estamos cuidando da cidade, que apesar de nova, precisa dessas renovações. Agradecemos a compreensão dos moradores e comerciantes, e esperamos continuar com essas obras até o final do mandato”, declarou o governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Transporte e o Entorno

Questionado sobre a questão do transporte e a integração com o Goiás, Ibaneis disse que estar discutindo o tema com o governador Caiado e com os prefeitos das cidades do Entorno. “Queremos criar uma região integrada, com desenvolvimento, para que todos tenham emprego, saúde e educação. Para isso, queremos criar um consórcio, reunindo toda a questão do transporte. As passagens estão muito caras, e a qualidade precisa melhorar”, completou o governador do DF.