Ibaneis entrega revitalização das quadras 507/508, da W3 Sul

“É um dos melhores conceitos de arquitetura do mundo”, disse Ibaneis Rocha

Nesta quinta-feira (9), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou a revitalização das quadras 507/508, da W3 Sul. Foram investidos R$ 2,537 milhões no trecho, que agora conta com novos estacionamentos e calçadas. “É um dos melhores conceitos de arquitetura do mundo. Pisos, acessibilidade, queremos valorizar o comércio na região”, disse o mandatário.

O custo total da reformulação de toda a região é de quase R$ 15 milhões, sendo que quatro quadras (509, 510, 511 e 512 Sul) já foram inauguradas no ano passado. Cerca de 800 empregos foram gerados em toda a empreitada.

Na quadra 508, onde está localizado o Centro Cultural Renato Russo, foi instalado o piso modelo Fulget, similar à granitina. Já a 507 teve o canteiro central concluído e o estacionamento de piso intertravado.

Revitalização da W3 Norte

“No início do próximo ano é a revitalização da W3 Norte, que precisa muito de obras e nós vamos fazer para entregar toda a avenida w3. Nós vamos cumprir”, prometeu Ibaneis Rocha.

Manifestantes ainda estão na Esplanada dos Ministérios

Após o evento de entrega da reforma nas quadras da W3 Sul, o governador do DF foi perguntado sobre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que ainda se encontram na Esplanada. Ibaneis afirmou que a Polícia Militar da capital segue com as negociações para tentar resolver a situação da melhor forma possível.

“Ainda temos diversos manifestantes […] estamos tentando tudo através do convencimento, muito deles já saíram durante a noite […] os caminhões que estão por lá já foram multados várias vezes. É um trabalho de desmobilização, um movimento pacífico”, afirmou Ibaneis Rocha.