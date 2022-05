Ibaneis entrega reforma do Na Hora em Ceilândia

As novas instalações foram modernizadas, para atender uma das unidades mais movimentadas do Distrito Federal

Juliana Dantas e Elisa Costa

A unidade do Na Hora em Ceilândia (DF) passou por uma ampla reforma e foi entregue nesta segunda-feira (24) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). As obras de modernização começaram em janeiro de 2022, o que promoveu a suspensão temporária do atendimento presencial no local, que volta a funcionar com a reinauguração.

Localizado no Shopping Popular de Ceilândia Centro, o espaço de 1,200 m2 está com as portas abertas para receber mais de 1.800 pessoas por dia.

O processo de modernização incluiu o tratamento do piso, reforma dos banheiros e copa, pintura, adequação de instalações elétricas e do sistema de segurança, entre outras melhorias.

Além disso, a revitalização contou com a partipação de 14 órgãos coordenados pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), pasta responsável pelo Na Hora.