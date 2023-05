Ibaneis entrega asfalto iluminado na DF-205 Oeste na Fercal

O diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur, explicou que a obra contemplou asfaltamento, restauração de pavimento e construção de drenagem

Cerca de 40 mil veículos que trafegam diariamente pela via agora têm mais conforto e segurança, com novos asfalto, iluminação e ciclovia. A inauguração foi hoje (20) pela manhã.

“Fui criado no interior do Piauí e sei a necessidade das pessoas que vivem nas áreas rurais, que precisam da nossa atenção, precisam escoar sua produção, levar isso para a cidade, e nada melhor do que ter asfalto e iluminação para que a gente possa chegar com os nosso produtos cada vez mais rápido”, ressaltou o governador Ibaneis Rocha (MDB), durante a entrega da obra. “Queremos que as pessoas tenham condições de viver onde escolheram morar. E nós que somos do governo temos que levar qualidade de vida: iluminação, asfalto, escolas, creche, administração regional. Tudo isso faremos neste mandato”.

O diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur, explicou que a obra contemplou asfaltamento, restauração de pavimento e construção de drenagem e ciclovias às margens da pista. “O governo Ibaneis não é só cidade, não é só área urbana. Estamos a praticamente 50 km da capital, numa área rural, produtora, com eventos turísticos. E fizemos obra em 8 km praticamente, sendo 2 km de pista nova e a restauração de todo o restante totalmente restaurado, tudo sinalizado, com ciclovia, drenagem, conforme o padrão do governo”, pontuou.

Para os moradores da região, a obra trouxe mais segurança e qualidade de vida. Segundo o administrador regional da Fercal, Fernando Madeira, a demanda era reivindicada há mais de duas décadas. “É uma obra que traz mais conforto, tranquilidade, tanto para os usuários quanto para os produtores rurais. E, sem dúvida, beneficia toda a Fercal”, disse. “E essa rodovia, que sofria com iluminação precária, agora está totalmente iluminada com LED”, completou.

Quem ficou feliz com a entrega da intervenção foi o operador de comando central Ademir Gomes, 51 anos. Morador da área desde que nasceu, ele relembra as dificuldades que a população sofria. “Nos beneficia de todas as formas, porque tínhamos muita poeira, era ruim para as crianças que vão para a escola de ônibus e já chegavam sujas, e as pessoas que têm chácaras por aqui e precisavam levar mantimentos para a cidade”, contou. “Era uma rodovia que precisava desse carinho”.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília