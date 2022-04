Ibaneis empossa servidores da PGDF

Após mais de uma década sem nomeações para a pasta, o governador assinou a posse de 98 analistas e técnicos jurídicos

Elisa Costa e Juliana Dantas

[email protected]

Nomeados no dia 5 de abril, os 98 novos servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) tomaram posse ontem, em cerimônia no Palácio do Buriti, na companhia do governador Ibaneis Rocha (MDB) e da procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão. São 56 analistas e 42 técnicos da carreira de Apoio às Atividades Jurídicas do órgão.

O concurso foi iniciado em dezembro de 2019 e interrompido em março de 2020, com a chegada da pandemia. As provas foram realizadas somente no dia 29 de agosto de 2021. Antes disso, o último concurso que nomeou servidores para a PGDF ocorreu em 2010, há 12 anos atrás. “Essa é uma vitória não só dos empossados, mas das famílias que participam dessa labuta que é se tornar servidor”, comemorou o governador Ibaneis.

Em discurso, a procuradora-geral Ludmila Galvão ressaltou que os novos servidores contribuirão para que a PGDF possa desempenhar suas funções de forma mais célere, efetiva e eficiente. Aos empossados, destacou: “Hoje vocês tornam-se servidores, e como tais, devem estar prontos e dispostos para servir. São todos vitoriosos, recebem hoje o prêmio pelo sucesso alcançado. Foram perseverantes, não desistiram e acreditaram na vitória”.

Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

Também participaram da cerimônia em Brasília o deputado distrital Agaciel Maia (PL), o ex-senador Paulo Octávio e o secretário José Humberto.

Os analistas empossados vão ocupar as áreas de administração, análise de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, jornalismo, psicologia e direito e legislação. Os técnicos, por sua vez, ocuparão o apoio administrativo, eletricidade, comunicação e tecnologia e informação.

De acordo com o governador Ibaneis Rocha, a procuradoria do Distrito Federal está entre as melhores do país, pois atua de forma integrada a todos os tribunais. “É muito gratificante para nós todos. Sabemos a importância disso tudo e nos deixa satisfeitos. Basta ver o sorriso de todos nesse momento. Tenho certeza que a PGDF está mais forte”, finalizou.