Ibaneis elogia trabalho social de igrejas

Governador esteve em festa religiosa na manhã deste domingo (17)

O governador Ibaneis Rocha compareceu, na manhã deste domingo, à festa de Nossa Senhora Rosa Mística, em São Sebastião. Em fala breve, Ibaneis agradeceu o trabalho de cunho social realizado pelas igrejas e elogiou as ações.

“Nós temos trabalhado em harmonia em união com as igrejas do Distritno Federal. Sabemos a força da igreja”, comentou o governador. Ibaneis ressaltou que o “acolhimento às famílias que mais precisam”.

Ao lado da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, Ibaneis ressaltou que o governo tem “coração aberto para todas as pessoas da nossa cidade”. “A gente busca trabalhar por aqueles que mais precisam.”

O evento contou com a presença de milhares de pessoas, segundo o GDF. O Padre Vanilson da Silva agradeceu pelo apoio do Executivo na pavimentação da região e na ajuda para reduzir a poeira no entorno da Associação Padre Júlio Negrizzolo, espaço por ele fundado, onde ocorreu a celebração deste domingo.

Veja imagens do evento:

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação