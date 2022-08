Ibaneis elogia apoio das igrejas às famílias durante inauguração de templo da Universal

Candidato à reeleição pelo MDB, Ibaneis participou do culto inaugural da nova sede da Universal em Taguatinga

Na noite de domingo (31), o governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da inauguração da nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus, em Taguatinga. Candidato à reeleição, Ibaneis foi ao local acompanhado de sua esposa Mayara Noronha Rocha. O presidente Jair Messias Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro também participaram do culto inaugural.

“É um momento muito importante para o DF. Um templo que tem não só a grandiosidade, mas também o carinho de receber a população da nossa cidade, localizado numa das principais cidades do Distrito Federal, que é Taguatinga”, destacou Ibaneis Rocha.

A gestão do emedebista prega o respeito à liberdade religiosa. Logo no início do mandato, Ibaneis abriu as portas do gabinete para ouvir as demandas e ampliou o diálogo ao criar a Unidade de Assuntos Religiosos e, posteriormente, a Secretaria da Família.

“As igrejas têm um um papel de muita importância. Passamos por dois anos e seis meses de pandemia muito fortes e tivemos a oportunidade de verificar todo o trabalho que a igreja faz na área social. Não só na entrega de cestas básicas, mas principalmente no acolhimento das famílias, no acolhimento às pessoas que mais necessitam, as pessoas mais carentes, usuários de drogas e todos aqueles que procuram as igrejas para se confortar”, acrescentou Ibaneis.

Em outra frente, a regularização de templos e entidades socioassistenciais avançou. De 2009 a 2018, apenas 190 escrituras foram entregues para entidades religiosas. Já na gestão Ibaneis, foram 223 escrituras públicas entregues entre 2019 e 2021.

“Desde que assumi o governo, eu criei uma assessoria religiosa no Palácio do Buriti, temos tido a oportunidade de regularizar diversos tempos, sancionamos a lei que tornou as igrejas essenciais à comunidade durante a pandemia e tudo isso nos alegra e nos deixa em paz em saber que estamos caminhando juntos com aqueles que pregam a palavra de Deus”, finaliza o candidato ao governo pelo MDB.

O governador também estabeleceu a moeda social como forma de democratizar a regularização. Isso significa que as instituições do DF podem obter a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e regularizarem seus espaços em troca da execução de serviços gratuitos à comunidade.

Fato que é lembrado pelo deputado federal Júlio César Ribeiro, membro da Universal. “Eu já participei de alguns governos e nunca vi um governo como o do Ibaneis, que dá uma atenção totalmente especial para as igrejas na questão da regularização e da moeda social. O governador tem sido um grande exemplo para nós”, afirma.

Relações Institucionais da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Eduardo Bravo comemorou a abertura da nova catedral em Brasília. “É um palácio para Deus, que foi construído no coração de Brasília. Daqui as orações serão feitas para todo o Brasil, isso tem um valor espiritual muito grande”, pontua.