Ibaneis é internado para fazer check-up

O governador Ibaneis Rocha foi internado nesta quinta (07) no Hospital DF Star, na Asa Sul, em Brasília, para passar por um check-up de rotina. O chefe do Executivo do Distrito Federal será submetido a uma série de exames nesta sexta-feira (08).

De acordo com a assessoria do governador, a “internação estava marcada há algum tempo, e trata-se apenas de exames de rotina”. A previsão é que Ibaneis tenha alta ainda hoje (08). O governador não se manifestou oficialmente sobre a internação, e nem se afastou do cargo. Além disso, o emedebista costuma realizar um check-up todos os anos.